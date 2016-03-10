Сделать сайту поддомен и настроить

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок140 просмотров

нужно сделать поддомен 

настроить систему управления 

и перенести пустой шаблон для наполнения 

жду предложений с ценами 

спасибо 

9 лет назад
kgorizont
52 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров