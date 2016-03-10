Требуется сделать задачи : Отредактировать шапку и главную страницу сайта Закрыть раздел база полностью до оплаты ( после оплаты открывается раздел для поиска оплаты ) Сайт ...
Сделать сайту поддомен и настроить
нужно сделать поддомен
настроить систему управления
и перенести пустой шаблон для наполнения
жду предложений с ценами
спасибо
Заявки фрилансеров
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