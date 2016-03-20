Нужно разогнать сайт на друпал. Сайт на выделенном немецком сервере. Есть сисадмин, который может предоставить список проблемных запросов. Сисадмин жалуется, что при посещаемость 3-4 тыс. нагрузка на сервер как от 40 тыс. Кроме ...
Обновить сайт на DLE 10.5 до версии 11.0 + bugfix
Приветствую.
Собственно описывать толком нечего, просто имеется сайт на лицушном DLE версии 10.5.
DLE выпустили недавно обновление своего движка и, в связи с этим, хотелось бы обновиться. то есть сделать так, чтобы были доступны все функции обновлённой версии, при необходимости (сайт не использует все доступные возможности на данный момент, но кто знает, как повернётся). И конечно, сохранить имеющийся функционал в исходном или улучшенном виде. Что бы всё работало хорошо, как и раньше, а что-то и лучше.
Также на сайте есть небольшое количество багов, которые хотелось бы пофиксить, вот их перечень:
1) Опросы. При создании опроса, ответы добавляются в единое поле через
, но по какой-то причине скрипт заменяет перенос строки на смайл "винк", даже если обойти этот момент, ответы выводятся все вместе в одной строке и воспринимаются скриптом за один пункт, вместо, например, трёх. Ерундовый баг, но нервы портит.
2) вышеописанная проблема с заменой переноса строки на "винк", но уже в комментариях к статьям.
3) На форуме проблема с интерпретатором, при вставлении ссылки в теле темы она выводится кодом при сохранении, хотя должна просто показываться ссылка. Тоже ерунда, но раздражает.
4) Новости. Тут проблема серьёзнее, но есть вероятность, что она решится сама при обновлении движка. Если в новость добавить картинку и попытаться изменить её масштабы ИЗ АДМИНКИ, то масштабы изменяются только в сторону уменьшения, но никак нельзя увеличить картинку. Во фронтенде такой проблемы обнаружено не было.
Прошу писать ваши цены и сроки.
Цены, желательно в Российских рублях.
Если вы не готовы пофиксить баги, но можете обновить движок - пишите об этом в вашем предложении, обязательно рассмотрю и такой вариант.
Сайт microwar точка ru
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