Имеет сайт на WP
Исправить ошибку входа в админку wordperss
Хостинг был заражен, после очистки от вирусов, на сайте пропала возможность входа в админку. Необходимо разобраться с ситуацией.
После чего нами проводится тестирование на функционал. Возможно, потребуется дополнительные работы если что-то не работает.
Сайт не реагирует на переход по домену /wp-admin
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, в данный компонент нужно при успешной отправки добавить генерацию лида в Битрикс 24 Код лида есть нужно просто вставить, в компоненте есть тоже какое то поле http://joxi.ru/D2PY7l8tdvRbWA выглядет так, как вставить не знаю, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Создание несложных модулей работающих с api drupal 7 + ubercart 3Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Не работает подписка на все комментарии к посту на Wordpress. Надо найти проблему и решить ее.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
ТЗ – yadi.sk/d/COfbdVFQq2TPC Картинки + файл ТЗ.txt – являются общим ТЗ Все страницы, всплывающие окна (+многие скрипты) – уже сверстаны ------------------------------------------ Необходимо: - натянуть сверстанные страницы на движок Битрикса - ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Нужно починить создание миниатюр и больших изображений у записей WordPress. После восстановления сайта из backup'a, стали криво обрезаться и растягиваться изображения галерее. http://avfitness.web-dev-studio.in.ua/?page_id=69 - вот страница (не ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется помочь настроить интернет магазин на CMS Битрикс. Возможны "глупые" вопросы, будьте терпеливы. Адекватные ценники, плиз.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать интернет-магазин пластиковых окон. Срок выполнения - 7 дней. PSD макет в личку.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Нужен вебмастер для доработки сайта на Wordpress: для модернизации шаблонов и функционала сайта. Работа сдельная, по ТЗ. Возможна ежедневная оплата WMR, Приват24.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад