Исправить ошибку входа в админку wordperss

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки114 просмотров

Хостинг был заражен, после очистки от вирусов, на сайте пропала возможность входа в админку. Необходимо разобраться с ситуацией. 

После чего нами проводится тестирование на функционал. Возможно, потребуется дополнительные работы если что-то не работает. 

Сайт не реагирует на переход по домену /wp-admin

WordPress
9 лет назад
niggcrash
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$5
1 день
Задачу выполнил оперативно. Еще раз Спасибо Вам.
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Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад