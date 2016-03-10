Исправить ошибку входа в админку wordperss

Хостинг был заражен, после очистки от вирусов, на сайте пропала возможность входа в админку. Необходимо разобраться с ситуацией.

После чего нами проводится тестирование на функционал. Возможно, потребуется дополнительные работы если что-то не работает.

Сайт не реагирует на переход по домену /wp-admin