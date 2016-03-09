Есть сайт. http://cleanin-g.ru/ Есть новые страницы сайта 26 шт уже сверстаны!!!. Большинство страниц однотипны!!! Нужно все собрать в кучу. Натянуть новые страницы на бэкап существующего сайта. Сейчас сайт просто в HTML. Можно так и оставить!!! ...
Доработка сайта на Wordpress
Нужен вебмастер для доработки сайта на Wordpress: для модернизации шаблонов и функционала сайта. Работа сдельная, по ТЗ. Возможна ежедневная оплата WMR, Приват24.
Заявки фрилансеров
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