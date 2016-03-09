Нужно натянуть верстку на бэкап сайта.

Есть сайт. http://cleanin-g.ru/ Есть новые страницы сайта 26 шт уже сверстаны!!!. Большинство страниц однотипны!!! Нужно все собрать в кучу. Натянуть новые страницы на бэкап существующего сайта. Сейчас сайт просто в HTML. Можно так и оставить!!! Рассмотрю вариант натяжки на CMS. WordPress. При условии если цена будет адекватной. Поменять меню на новое (Смотрите главную страницу ниже). И исправить пару грамматических ошибок. Пишите стоимость ваших услуг.