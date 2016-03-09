Нужно натянуть верстку на бэкап сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки133 просмотра

Есть сайт. http://cleanin-g.ru/  Есть новые страницы сайта 26 шт уже сверстаны!!!. Большинство страниц однотипны!!! Нужно все собрать в кучу. Натянуть новые страницы на бэкап существующего сайта. Сейчас сайт просто в HTML. Можно так и оставить!!! Рассмотрю вариант натяжки на CMS. WordPress. При условии если цена будет адекватной. Поменять меню на новое (Смотрите главную страницу ниже). И исправить пару грамматических ошибок.  Пишите стоимость ваших услуг.

HTMLWordPress
9 лет назад
kotiara83
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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