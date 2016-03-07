3 вопроса по Битрикс24 (бизнес процессы)

1. про постановку задачу группе (в рамках бизнес процесса). Как сделать так, чтобы все участники группы видели поставленную задачу?

2. про запрос на ввод данных (если ранее задача была поставлена в группе). Как сделать так, чтобы вводил данные тот, кто выполнял задачу? Уточню я про данный момент http://prntscr.com/a6exc2

3. как при запросе на ввод информации вводит текст с переносами строки, чтобы он затем (впоследствии) при получении в переменной следующему участнику бизнес процесса – не превращался в одну строку?

Ввод: http://prntscr.com/a6exir

Результат в задаче для другого сотрудника: http://prntscr.com/a6expf