CMS JOOMLA - компонент AlphaUserPoints (последняя версия). Необходимо добавить возможность пользователю покупать баллы с помощью известных платежных систем (яндексмани, вебмани, киви, Визу, Мастеркард). У пользователя будет выбор сколько рублей он готов заплатить. 10 рублей, ...
Ищу программиста хорошо знающего движок Opencart (версия 1.5.5.1)
Нужен программист хорошо знающий движок Opencart (версия1.5.5.1) для изменения системы авторизации и изменения режима отображения цены
в зависимости от категории пользователя.
Срок – 2 дня.
Оплата предпочтительнее в грн. с карты ПриваБанка.
Гарантированная поддержка в течении месяца, для устранения возможных ошибок.
В течении 30 дней возможность бесплатных мелких правок – текст, цвет текста.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: общение голосом, телефон, скайп.
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