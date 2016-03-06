Добрый день! Есть сайт plaisir-landshaft.ru. На главной странице мы видим гаризонтальное меню и слайдер. Задача: нарисовать 7-10 кнопок (еще не решили сколько) и внедрить их между гаризонтальным меню и ...
Онлайн калькулятор на wordpress
Добрый вечер уважаемые программисты! Вот сайт pereedem точка ру, заходим и сразу натыкаемся на онлайн калькулятор. Мне нужен для моего сайта точно такой же (по функционалу разумеется). Дизайном буду другие люди заниматься. Жду ваших заявок.
Заявки фрилансеров
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