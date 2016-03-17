1C Bitrix решение задач

Имеется 1с битрикс в связке с 1С УТ 8.2 ссылка

1. Настроить выгрузку веса. В 1С УТ вес в формате 73.000 гр, после выгрузке на сайте отображается 73000 гр

2. Настроить службы доставки корректно. Сейчас все вбито верно, но при оформлении заказа условие не учитывается. Доставка курьером от 5000 тг бесплатно, до 5000 тг - 700 тг

3. При оформлении «Заказ в 1 клик» добавить поле Населенный пункт и возможность выбора способа достаки.

4. на главной странице возле корзины и в самой корзине изменить валюту с руб на тг

5. Исправить проблему. При добавлении в корзину товара, автоматически добавляет 2 раза. В версии для телефона все добавляется корректно

6. В карточке товара под характеристикой убрать склад, номер телефона (всю строчку) и возможность развернуть скрытый контент, включая страницу адреса склада

7. У каждой модели есть свой цвет, хочется чтобы он отображался не только ввиде слова, но и цвета на сайте. Вижу решение такое у каждого цвета есть код, это код привязать к RGB и отображать возле характеристики.

Так же меня интересует постоянное сотрудничество