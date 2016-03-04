Задача для знающих JS Нужно доработать некоторые события, которые происходят при закрытии модального окна и/или закрытия вкладки браузера Бюджет 300р Знающему человеку работы на полчаса:)
Мелкие работы по Wordpress
Для проекта http://ferrum-body.ru/ CMS Wordpress
1. Установить подписку http://c2n.me/3v92ouV.jpg по месту http://c2n.me/3v923Lp.jpg Сделать в виде кнопок, т.е. чтобы можно было на них нажимать. В мобильной версии подписка также должна быть и быть адаптивной.
2. Установить контекст Google adsense в тело постов в места http://c2n.me/3v932Pq.jpg и http://c2n.me/3v93c8r.jpg при помощи нужного плагина.
Заявки фрилансеров
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