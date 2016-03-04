Мелкие работы по Wordpress

Для проекта http://ferrum-body.ru/ CMS Wordpress

1. Установить подписку http://c2n.me/3v92ouV.jpg по месту http://c2n.me/3v923Lp.jpg Сделать в виде кнопок, т.е. чтобы можно было на них нажимать. В мобильной версии подписка также должна быть и быть адаптивной.

2. Установить контекст Google adsense в тело постов в места http://c2n.me/3v932Pq.jpg и http://c2n.me/3v93c8r.jpg при помощи нужного плагина.