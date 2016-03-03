Доработки на сайте Joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки118 просмотров

Сайт balkonov.com.ua 

1.   Сайт был залит с бекапа после этого в админке не работают кнапки закрыть, сохранить. (зайти, открыть материал можно поменять что либо нельзя) 

2. Меню и выпадающие меню поднять чтоб все помещалось на страницу.. 

3. В страницу «контакты» добавить название «Компания Балконов» 

4. Добавить еще 2 телефона (в верхнюю строку и в контакты.) 

5. Место (фото) где хлебные крошки сделать узким в одну полосочку. 

6.В нижнем черном блоке вывести все пункты меню 

Указывайте сроки и цену.

Joomla
9 лет назад
natalja_n
Наталия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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