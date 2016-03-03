Доработки на сайте Joomla 3

Сайт balkonov.com.ua

1. Сайт был залит с бекапа после этого в админке не работают кнапки закрыть, сохранить. (зайти, открыть материал можно поменять что либо нельзя)

2. Меню и выпадающие меню поднять чтоб все помещалось на страницу..

3. В страницу «контакты» добавить название «Компания Балконов»

4. Добавить еще 2 телефона (в верхнюю строку и в контакты.)

5. Место (фото) где хлебные крошки сделать узким в одну полосочку.

6.В нижнем черном блоке вывести все пункты меню

Указывайте сроки и цену.