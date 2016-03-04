Перенос интернет-магазина с HostCMS на CS-Cart

Есть ИМ на HostCMS, он имеет хорошие позиции в поисковике.

Есть купленная лицензия для CS-Cart, а также купленный шаблон дизайна.

Необходимо:

Перенести весь интернет-магазин на новую cms с заменой существующего дизайна на новый, с сохранением всей информации, на том же хостинге и с тем же доменным именем. Сохранить позиции сайта в поисковике.

Называйте цены. Пока ориентируюсь на 8000р.