Допилить сайт на Joomla

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Завершен4 заявки176 просмотров

На сайте есть ряд самописных компонентов, в них нужно исправить ошибки, т.е. это программирование, а не верстка. Так что потребуется знание Joomla, php, ajax, mySQL

AJAXJoomlaMySQLPHP
9 лет назад
ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$100
3 дня
Работать с Александром понравилось, профессионально разбирается в web-программировании. Не сразу приступил и не прокомментировал эту ситуацию, что вызвало некоторый негатив. Но когда появился, исправился, в проблемах разобрался, проект сдал.
Спасибо Александру за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад