PHP/1С Битрикс. Доработка отчета формируемого по параметрам.

Необходимо провести доработку имеющегося отчета.

Имеется:

Отчет, который строится на основе нескольких связанных таблиц.

Форма настройки параметров отчета представляет собой набор полей (текстовые, числовые, справочники) всего 7 параметров. Для построения отчета необходимо заполнить одно или несколько полей, после нажатия на кнопку "скачать" генерируется отчет, соответствующий выбранным параметрам, выгружается в виде excel файла. В выгрузке присутствуют те же 7 полей, которые являются параметрами поиска.

Необходимо доработать отчет до следующего вида:

1) Изменить состав параметров поиска (добавить несколько новых, несколько убрать).

2) Реализовать возможность вводить несколько параметров одного типа (для каждого типа параметров).

3) Результирующий отчет должен выгружаться в формате excel, состав выгружаемых параметров будет немного расширен и изменен.

Детали сообщу заинтересованным.

Условия:

Нет описания таблиц, описания классов, никакой документации. Необходимо будет разобраться в чухом коде.

Ищем программиста с опытом разработки под Битрикс для продолжительного сотрудничества.