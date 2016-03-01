Нужен разработчик WordPress который сталкивался с Visual Composer. 1. Максимальнооптимизировать сайт по рекомендациям Google-сервиса. 2. На всех страницах все h1, h2 поменять на div 3. Сделать автоматическую генерацию Title и Meta-тэгов для всего сайта ...
PHP/1С Битрикс. Доработка отчета формируемого по параметрам.
Необходимо провести доработку имеющегося отчета.
Имеется:
Отчет, который строится на основе нескольких связанных таблиц.
Форма настройки параметров отчета представляет собой набор полей (текстовые, числовые, справочники) всего 7 параметров. Для построения отчета необходимо заполнить одно или несколько полей, после нажатия на кнопку "скачать" генерируется отчет, соответствующий выбранным параметрам, выгружается в виде excel файла. В выгрузке присутствуют те же 7 полей, которые являются параметрами поиска.
Необходимо доработать отчет до следующего вида:
1) Изменить состав параметров поиска (добавить несколько новых, несколько убрать).
2) Реализовать возможность вводить несколько параметров одного типа (для каждого типа параметров).
3) Результирующий отчет должен выгружаться в формате excel, состав выгружаемых параметров будет немного расширен и изменен.
Детали сообщу заинтересованным.
Условия:
Нет описания таблиц, описания классов, никакой документации. Необходимо будет разобраться в чухом коде.
Ищем программиста с опытом разработки под Битрикс для продолжительного сотрудничества.
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