Настройка Magento

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Закрыт3 заявки164 просмотра

Нужно настроить Magento на хостинге. После установки (установка прошла без ошибок) вот так вот сайт открывается

http://clearsound.adaptic.com.ua/

http://clearsound.adaptic.com.ua/admin_7zoqzw 

Magento
9 лет назад
UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров