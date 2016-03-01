Обновление движка Joomla 1.5 + расширения обновле до последней версии

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Закрыт4 заявки218 просмотров

Обновление движка Joomla 1.5 и соответственно всех расширений до последней версии.

Шаблон оставляем тот же

Сам сайт http://razborka174.ru/

Жду ваших предложений по цене и срокам. Спасибо.

Joomla
9 лет назад
TopJump
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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