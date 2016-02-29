Разработка программной части сайта на 1с-битрикс

Нужно разработать программную часть для сайта на битриксе. Дизайн и верстку мы будем делать сами.

Основные функции:

Каталог будет состоять из нескольких подкатегорий и самих товаров.

У товара может быть несколько различных конфигураций (например в сборе или россыпью), в зависимости от выбранной конфигурации цена может меняться. Так же товару можно задать в качестве дополнительных комплектующих другие товары.

Таблица сравнения товаров по характеристикам.

Фильтр товаров по характеристикам.

Документация к товарам будет доступна только некоторым группам зарегистрированных пользователей.

Корзина с возможностью оформления заявки на выбранные товары.

Так же нужно будет добавить несколько страниц о компании, настроить ЧПУ, отправку форм, ленту новостей и некоторые другие стандартные для всех сайтов функции.

Сайт будет основываться на старом http://www.bikz.ru функционал и наполнение остается практически таким же.

Планируется, что вы будете вести разработку параллельно с верстальщиком, взаимодействуя через git