Требуется посадить верстку на CMS Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки137 просмотров

Требуется посадить верстку на CMS Bitrix. (просьба не предлагать других, не тратьте свое и мое время).  

Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.  

Свяжусь со всеми заинтересовавшими.  

Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта.  

Студиям не беспокоить!

9 лет назад
mkburo
Артур 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

arneo
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$67
3 дня
Денис наверно не плохой исполнитель, к работе претензий особых не было, но... Он абсолютно не соблюдает ни какие сроки, просрочил 3-ех дневный проект на месяц. По итогу так ни чего и не сдал. В скайпе находится каждый день, но полный игнор, отвечает 1-2 раза в неделю, обещает сделать завтра и опять пропадает. Если вы хотите работать в сроки без гемороев и нервяков, Денис не ваш вариант. Для любителей экстрима и садомазы Денис оптимальный вариант.
Работа сделана, но не оплачена. Задержка связана с увеличением количества требований в процессе. И работать с посредником оказалось себе дороже.

Заявки фрилансеров

arneo
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад