Работа для программиста 1С-Битрикс любого уровня. 1. Есть готовая верстка установленная для компонента "Новости". 2. Необходимо из инфоблока вывести дополнительные свойства определенные как тип "Файл". Таких фалов может быть несколько. После вывода данных ...
Требуется посадить верстку на CMS Bitrix
Требуется посадить верстку на CMS Bitrix. (просьба не предлагать других, не тратьте свое и мое время).
Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.
Свяжусь со всеми заинтересовавшими.
Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта.
Студиям не беспокоить!
Выбранный исполнитель
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