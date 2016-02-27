Правки по сайту

Сайт реализован на Modx

1. В форме подписки нужно написать счетчик, который будет считать количество подписчиков, которые подписались. Количество разместить под счетчиком. Сейчас текст под формой прописан вручную.

2. Блок "отзывы наших клиентов" (справа внизу) нужно реализовать слайдером - кнопки прокрутки вправо/влево, в количестве 5 шт

3. В каждой карточке товара под товаром снизу нужно реализовать возможность размещать "Рекомендуемые товары" в количестве 3-4 фото.

4. Доступные размеры в карточке товара нужно реализовать для каждой отдельной карточки указывать администратором. Например, для некоторых товаров s, m доступны, l - на заказ, а xl вообще недоступны, в другой s, m, l - доступные, а все остальные на заказ. (Сейчас доступные отражаются белым - недоступны синим)

5. Реализовать отправку письма клиенту, после оплаты в системе ипей, с текстом "в интернет магазине сделан заказ".

6. В случае, если клиент заказал, ввел свои данные, но не оплатил по какой то из причин, ему должно прийти письмо что "вы сделали заказ и предложить завершить покупку".

7. Окно доставки - После оплаты в ипей, в платежной системе реализовать всплывающее окно, где клиент выбирает способ доставки и вносит адрес.

8. Реализовать возможность переключать режим просмотра товаров в каталог, в количестве 15 шт / 30 шт / и "смотреть все".

9 На сайте nailuna.com.ua. Сделать одинаковым шрифта (разделы и текст). Пример, где это не реализовано: http://www.nailuna.com.ua/about

10. Реализовать строку поиска по артикулам товаров.

11. Реализовать фильтр по размеру и цвету товара.