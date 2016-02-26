Сайт на ВП. Заполнить 7 товаров, подправить корзину.

Сайт : http://mpinternational.com.ua/

Общее :

Сейчас валюта сайта грн. Надо сделать Эвро.

Необходимо :

1) Заполнить раздел http://mpinternational.com.ua/product-category/nutritional_supplements/ Пищевые добавки - добавить еще 7 товаров.

Товары брать с сайта :

http://www.pm-international.com/en/shop/nutritional-supplements/fitline-nutritional-supplements/

2) Убрать на всех товарах "Цену за порцию"

3) Проверить отображение товаров. Если обновить страницу http://mpinternational.com.ua/product-category/nutritional_supplements/ несколько раз товары :

-Fitline Omega 3 + E

- FitLine Q10 Plus

становятся больше чем другие

4)http://mpinternational.com.ua/store/

на этой странице самый левый товар никуда не ведет, надо сделать ссылку на нужный товар

5) http://mpinternational.com.ua/product-category/nutritional_supplements/

Проверить соответствие категорий

Базовое питание - Оптимальное добавки

название подкатегории в левом меню отличается от названия в описании товара