Имеется сайт incoldblog.fr он был создан на движке Dotclear, но осталась только htm-копия. Необходимо полностью восстановить шаблон на Wordpress и сделать его адаптивным. Есть css файлы со стилями. Указывайте сроки и стоимость работы.
Улучшения сайта на wordpress
Есть задачка по сайту на worpress
– добавить поле описание в категории каталога ( – односверху списка товаров, второе – снизу )
– добавить описание в карточки товаров ( – вывод под фото товара )
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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