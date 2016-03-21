Улучшения сайта на wordpress

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Завершен2 заявки143 просмотра

Есть задачка по сайту на worpress

– добавить поле описание в категории каталога ( – односверху списка товаров, второе – снизу )

– добавить описание в карточки товаров (  – вывод под фото товара )

WordPress
9 лет назад
nniikkhhii
Никита 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexandershustik
Александр 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
2 дня
Александр работает профессионально. Общается доброжелательно, если нужно что-то исправить - быстро делает. Работать очень комфортно.
Рекомендую Никиту, как ответственного заказчика, с постоянным списком интересных заданий

Заявки фрилансеров

alexandershustik
Александр 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад