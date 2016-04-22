Дополнительный функционал для Wordpress

Доброго всем времени суток!

Собственно, сайт на WP. для определенного типа записей нужно добавить дополнительный блок и выводить в нем данные, которые будут вводиться при создании записи. Кроме этого, нужно будет реализовать возможность сортировки (поиска определенного типа) этих записей на основе введенных ранее данных.

Предупрежу сразу, на сайте уже внедрено немало дополнительного функционала, потому перед тем, как что-то делать придется разобраться что к чему. С учетом этого объявлена стоимость.

Исполнителю скину подробнейшее ТЗ.