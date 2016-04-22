Дополнительный функционал для Wordpress

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок150 просмотров

Доброго всем времени суток!

Собственно, сайт на WP. для определенного типа записей нужно добавить дополнительный блок и выводить в нем данные, которые будут вводиться при создании записи. Кроме этого, нужно будет реализовать возможность сортировки (поиска определенного типа) этих записей на основе введенных ранее данных.

Предупрежу сразу, на сайте уже внедрено немало дополнительного функционала, потому перед тем, как что-то делать придется разобраться что к чему. С учетом этого объявлена стоимость.

Исполнителю скину подробнейшее ТЗ.

WordPress
9 лет назад
log1n0v
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$100
3 дня
Все устроило
Сотрудничеством доволен. Рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад