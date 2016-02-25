Интернет-магазин на Битрикс-бизнес

Есть дизайн (пару страниц прилагаю), верстка также будет сделана. Останется только интеграция.

Основные моменты:

1. Три типа цены, пересчет суммы в корзине в зависимости от общей суммы.

2. Интеграция с "Мой Склад" - остатки, заказы и т.д.

Рассматриваю только предложения с явно указанными ценой и сроками. Если для того, чтобы назвать точную цену вам нужно выяснить какие-то вопросы - указывайте эти вопросы, пожалуйста.