Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть сайт на Joomla reinstar.ru-необходимо внести дополнения на сайте, а именно: 1. Поднять меню, сократить расстояние в шапке. 2. Логотип в мобильной версии-вылезает за меню (поправить). ------------------------ ...
Нужен программист по Джумле
Не могу сообразить, как поставить строку кода на сайт на Джумле, первый раз с этим движком столкнулся. У меня есть логин и пароль от сайта, нужно поставить строчку кода на главную страницу, от Яндекса.
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