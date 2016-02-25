Нужен программист по Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки131 просмотр

Не могу сообразить, как поставить строку кода на сайт на Джумле, первый раз с этим движком столкнулся. У меня есть логин и пароль от сайта, нужно поставить строчку кода на главную страницу, от Яндекса. 

Joomla
9 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$2
1 день
Отлично помог, даже я думал, что не получится, ибо там кое-чего не было. Но смог. Большое спасибо!
Все отлично. Рекомендую! :)

Заявки фрилансеров

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад