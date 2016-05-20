Joomla + k2 Макет во вложении. Сделать таким образом, что бы как можно больше редактировалось через админку. Все версии и компоненты с официальных сайтов, руссифицировать. Наши работы через k2. Сроки ...
Корректировки по сайту Joomla
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Есть сайт на Joomla reinstar.ru-необходимо внести дополнения на сайте, а именно:
1. Поднять меню, сократить расстояние в шапке.
2. Логотип в мобильной версии-вылезает за меню (поправить).
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Из не основного-хотели кнопку для связи (пример: http://mosmebelplus.ru/).
Сколько может стоить и каким способом реализован звонок? Приходит смс оповещение?
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