Корректировки по сайту Joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок213 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Есть сайт на Joomla reinstar.ru-необходимо внести дополнения на сайте, а именно:

1. Поднять меню, сократить расстояние в шапке.

2. Логотип в мобильной версии-вылезает за меню (поправить).

------------------------

Из не основного-хотели кнопку для связи (пример: http://mosmebelplus.ru/).

Сколько может стоить и каким способом реализован звонок? Приходит смс оповещение?

Joomla
9 лет назад
ejienka
Ворон 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно выполненная работа-рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за работу.
Приятно было сотрудничать с Еленой. Все, что нужно для работы, было сразу предоставлено, с оплатой так же без проблем)

Заявки фрилансеров

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад