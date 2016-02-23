Здравствуйте. нужно доделать некоторые правки на моем сайте http://krekhovetskyi.net/ . 1. в админке, в поиске названий по медиафайлам невозможно найти подходящую, пишет что нет таких хотя они есть. 2. верните возможность ...
Перенос сайта визитки на Joomla CMS
Всем привет.
задача такая, есть сайт на php без CMS, нужно с сохранением дизайна перенести его на joomla последней версии.
Понимая сложность вопроса разрешается творческое отступление от оригинала.
пациент: http://kadetskaya-shkola.ru
сроки: 2 недели +-
оплата: ЯД
Пример кода прикреплен.
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