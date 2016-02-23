Перенос сайта визитки на Joomla CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки147 просмотров

Всем привет.

задача такая, есть сайт на php без CMS, нужно с сохранением дизайна перенести его на joomla последней версии. 

Понимая сложность вопроса разрешается творческое отступление от оригинала. 

пациент: http://kadetskaya-shkola.ru

сроки: 2 недели +-

оплата: ЯД

Пример кода прикреплен.

JoomlaPHP
9 лет назад
Tovarish1
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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