Редактирование шаблона DLE

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки114 просмотров

Имеется рабочий сайт на движке DLE.

Возникли проблемы с кодом шаблона, возможно нужно редактирование файлов самого шаблона либо CSS.

CSSDLE
9 лет назад
Solomoni
Кирилл 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена на отлично. Рад сотрудничеству. Спасибо.
Грамотная постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад