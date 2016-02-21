Перенести страничку с platformalp http://797aelu9.plp7.ru/ на wordpress используя приобретенный аккаунт Премиум.
Сортировка картинок по размеру в Wordpress
В существующей теме для Wordpress нужно создать страницу, которая будет выводить картинки только под определенные размеры или диапазону размеров (имеется ввиду сортировать картинки размерами 1910x1000, 1990x990).
К примеру:
- Страница 1, выводятся картинки только размером в 1920x1080
- Страница 2, выводятся картинки только размером в 2560x1920
и т.д. со всеми возможными размерами которые мы сможем задавать сами.
Дополнительно
Каждый пост на сайте содержит до 40 картинок или больше, данные картинки загружены стандартным путем через медиафайлы, их мы и будем сортировать. То есть необходимо отсортировать все картинки сайта под нужные размеры исключив миниатюры которые создаст Wordpress.
Принцип того как это можно сделать.
Если перейти на страницу изменения медиафайла, то там можно увидеть такой пункт как "Размеры" - http://prntscr.com/a8kts2 . Wordpress выводит данный параметр так -
https://developer.wordpress.org/reference/functions/attachment_submitbox_metadata/
Думаю может как-то можно выше указанным параметром через условие отсортировать картинки и вывести к примеру все картинки размером 3840x2400 и т.д.
Нужно также учесть что страниц с размерами будет много, вот список всех в правом блоке сайта - https://wallpaperscraft.com/
Единственно надо сделать так чтобы по клике по ссылке картинки, пользователя перебрасывало на страницу вложения картинки.
Ну и напоследок нужно чтобы на страницах с отсортированными картинками была постраничная навигация. Желательно чтобы можно было вставить код от плагина WP-PageNavi и навигация работала.
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