2 задачи (opencart)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок198 просмотров

newbalances574.ru 

1. Добавить размеры и надпись про бесплатную доставку как на newbalances.ru/ 

2. Вывести из админ-панели в карту товара артикул, сейчас в товаре такие значения есть, но они не выводятся. 

Opencart
9 лет назад
kanagency
Владимир 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров