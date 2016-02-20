Внедрить в вордпресс страницу верстки с другим дизайном. и провести ряд натсроек.
Переделать дизайн - сайт джумла
Есть сайт на CMS джумла. Нарисовали новый дизайн(макеты под адаптивную вёрстку). Структура остаётся примерно той же, что и щас.
Нужно поставить новый дизайн и прикрутить корзину для покупок.
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