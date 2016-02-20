Переделать дизайн - сайт джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок168 просмотров

Есть сайт на CMS джумла. Нарисовали новый дизайн(макеты под адаптивную вёрстку). Структура остаётся примерно той же, что и щас. 

Нужно поставить новый дизайн и прикрутить корзину для покупок.

Joomla
9 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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