Сделать простой сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок205 просмотров

ТЗ на сайт можно посмотреть тут https://docs.google.com/document/d/1gBswSvuOmZxvCkbbJPL_zMEupDxi6czUgvjckRlGk-8/edit?usp=sharing

Интересуют сроки и стоимость работы.

WordPress
9 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров