Нужно настроить и сделать внешней страницы Webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка120 просмотров

Нужно настроить и сделать внешний страницы. Оплата ЯД.

Webasyst
9 лет назад
a721o
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$90
2 дня
Работа выполнена в полном объеме и раньше поставленных сроков. Поддержка в скайпе, всегда на связи, что очень важно. Полно и информативно отвечал на вопросы. ВСЕМ Рекомендую к сотрудничеству.
Алексей в качестве заказчика как всегда на высоте! Спасибо за очередной интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад