Доработки wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки202 просмотра

Читаем ТЗ

WordPress
9 лет назад
sashadjukv
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

barurman
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$17
1 день
Хороший специалист и просто приятный человек. Сделал всё в лучшем виде, даже больше чем изначально требовалось, за это отдельная благодарность! А так же проконсультировал в некоторых моментах . Рад был сотрудничеству!
Хороший заказчик с интересным проектом. Четкое и понятное ТЗ. Быстрая поэтапная оплата и отличная обратная связь. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

barurman
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад