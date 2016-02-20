Требуется поправить виджет на WP

Коллеги, ищу профессионала который хорошо знает код и Wordpress. Есть готовый и рабочий плагин, который выполняет функции парсера для WP.

Есть проблема он выполнен с AJAX, и этот AJAX.PHP, он сильно грузит процессор хостинга.

Хотелось бы правок и вариантов решений.