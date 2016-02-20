Требуется поправить виджет на WP

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Коллеги, ищу профессионала который хорошо знает код и Wordpress. Есть готовый и рабочий плагин, который выполняет функции парсера для  WP. 

Есть проблема он выполнен с AJAX, и этот AJAX.PHP, он сильно грузит процессор хостинга. 

Хотелось бы правок и вариантов решений. 

AJAXWordPress
9 лет назад
afle
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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