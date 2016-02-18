сейчас сайт на Фреймворке UI По всем вопроса пишем в Оплата - 20 000р (обсуждаемо) (по всем вопросам пишем ) 1. техническая часть ...
Перенос темы на Drupal
В связи с переездом на другой движек, требуется перенос темы с thetruegamer.ru на Drupal
Версия Drupal 7.41
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