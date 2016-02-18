Перенос темы на Drupal

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Закрыт2 заявки145 просмотров

В связи с переездом на другой движек, требуется  перенос темы   с thetruegamer.ru  на Drupal

Версия Drupal 7.41

Drupal
9 лет назад
Fringe
55 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров