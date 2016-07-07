Перенести верстку сайта на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок227 просмотров

1) Проверить качество выполнения верстки. Если необходимо доработать, описать что именно не так.

2) Перенести верстку сайта на modx

Подробности отправлю на почту заинтересованным. Напишите свой email в сообщении, пожалуйтса

MODX
9 лет назад
nvvus
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

opendanny
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$50
14 дней
Отличный исполнитель. Рекомендую. Качественно и в срок.
Хороший заказчик. Задача поставлена чётко, все вопросы по делу, ничего лишнего. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

opendanny
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад