сейчас сайт на Фреймворке UI По всем вопроса пишем в Оплата - 20 000р (обсуждаемо) (по всем вопросам пишем ) 1. техническая часть ...
Перенести верстку сайта на modx
1) Проверить качество выполнения верстки. Если необходимо доработать, описать что именно не так.
2) Перенести верстку сайта на modx
Подробности отправлю на почту заинтересованным. Напишите свой email в сообщении, пожалуйтса
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Читаем ТЗСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
В связи с переездом на другой движек, требуется перенос темы с thetruegamer.ru на Drupal Версия Drupal 7.41Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить и сделать внешний страницы. Оплата ЯД.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сайт, есть его бекап, есть купленный хостинг на петерхост. Нужно перенести сайт - завтра вечером, также прописать ему новые днс, все там же в петерхосте, и проконтролировать чтобы на след.день (или когда делегируются ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется сайт thegalleryart.ru на платформе insales. Нашёл вот такой шаблон сайта http://themeforest.net/item/fabia-responsive-shopify-theme/12186137 и хочу его установить. Говорят, что на инсейлз они должны вставать, но немного что-то надо подкорректировать. Итог: нужно сделать готовый ,полностью рабочий сайт на этой ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Необходимо убрать ошибки в Wordpress блоге, оптимизировать работу ресурса. Пример error logs в прикрепленном файле.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить и сделать внешний дизайн новостей wordpressСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Обновить магазин с OpenCart 1.5.6.4 до OpenCart 2.1 Сам магазин Zitteninjetuin . nl Сроки, стоимость?Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад