nvvus

Никита nvvus

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перерисовать и сверстать страницу

    Нужно перерисовать и сверстать страницу.  То что сейчас есть не устраивает по некоторым причинам.  Заинтересованные, напишите свои контакты, пожалуйста Свяжемся покажу, что есть и что надо. И нужна будет ваша оценка.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн каталога на сайте

    Сейчас каталог в зачаточном состоянии. Можно вообще все переделать. http://mac.msk.ru/products/electrical-equipment/ Нужно посмотреть у конкурентов, также иностранные сайты и предложить вариант по структуре каталога и размещению элементов внутри страниц на кжадом уровне каталога. ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поменять цветовую гамму сайта и некоторые детали

    Есть готовый сайт. Нужно предоставить его вариант в другой цветовой гамме и поменять некоторые детали. В идеале чтобы смотрелся лучше и визуально отличался от образца. Подробности заинтересованным на почту. Пишите свой email ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенести верстку сайта на modx

    1) Проверить качество выполнения верстки. Если необходимо доработать, описать что именно не так. 2) Перенести верстку сайта на modx Подробности отправлю на почту заинтересованным. Напишите свой email в сообщении, пожалуйтса

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен html-макет по аналогии с другим сайтом, немного изменив его

    * Адрес сайта-образца предоставляю в личной переписке с кандидатом * Дизайн будет менять совсем немного. Новый логотип, цвета фонов, кнопок - чтобы не был точной копией образца, смотрелся по-другому * Функционал будет урезаться ...

    CSSHTMLMODX
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приватный проект для Kataklysm

    Простая - удобная программа склад для мелкого бизнеса: 3 функции склада 3.1 Зайти в систему под своими учетными данными - логин, пароль. 3.2 Посмотреть список отработанных ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Приватный проект для Kataklysm

    Техническое задание: 1) Приложение должно иметь визуальный интерфейс 2) Приложение опрашивает текстовый файл, в котором записано: n|текстовое сообщение. Эта информация постоянно обновляется. n – это признак отправки ткстового ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

opendanny
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Перенести верстку сайта на modx
MODX
Хороший заказчик. Задача поставлена чётко, все вопросы по делу, ничего лишнего. Спасибо за сотрудничество.
Отличный исполнитель. Рекомендую. Качественно и в срок.
Ответный отзыв
opendanny
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Поменять цветовую гамму сайта и некоторые детали
Хорошая постановка задачи и быстрое решение возникающих вопросов, заказчик всегда на связи
Ребята - профессионалы. Рекомендую. Получил отличный результат. Продуманы все детали.
Ответный отзыв
Kataklysm
Ирек 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Kataklysm
Отличное ТЗ. Оплата своевременна. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо.
Все четко, быстро, все доп требования и замечания устраняются вовремя.
Ответный отзыв
Kataklysm
Ирек 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Kataklysm
Отлично ТЗ. Оплата своевременна. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо.
Все четко, быстро, все доп требования и замечания устраняются вовремя.
Ответный отзыв