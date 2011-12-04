Нужно перерисовать и сверстать страницу. То что сейчас есть не устраивает по некоторым причинам. Заинтересованные, напишите свои контакты, пожалуйста Свяжемся покажу, что есть и что надо. И нужна будет ваша оценка.
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно, чтобы человек имел опыт работы с модх. Заинтересованные, оставляйте, пожалуйста, свои контактные данные.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Сейчас каталог в зачаточном состоянии. Можно вообще все переделать. http://mac.msk.ru/products/electrical-equipment/ Нужно посмотреть у конкурентов, также иностранные сайты и предложить вариант по структуре каталога и размещению элементов внутри страниц на кжадом уровне каталога. ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть готовый сайт. Нужно предоставить его вариант в другой цветовой гамме и поменять некоторые детали. В идеале чтобы смотрелся лучше и визуально отличался от образца. Подробности заинтересованным на почту. Пишите свой email ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
1) Проверить качество выполнения верстки. Если необходимо доработать, описать что именно не так. 2) Перенести верстку сайта на modx Подробности отправлю на почту заинтересованным. Напишите свой email в сообщении, пожалуйтсаСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
* Адрес сайта-образца предоставляю в личной переписке с кандидатом * Дизайн будет менять совсем немного. Новый логотип, цвета фонов, кнопок - чтобы не был точной копией образца, смотрелся по-другому * Функционал будет урезаться ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт9 лет назад
Простая - удобная программа склад для мелкого бизнеса: 3 функции склада 3.1 Зайти в систему под своими учетными данными - логин, пароль. 3.2 Посмотреть список отработанных ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Техническое задание: 1) Приложение должно иметь визуальный интерфейс 2) Приложение опрашивает текстовый файл, в котором записано: n|текстовое сообщение. Эта информация постоянно обновляется. n – это признак отправки ткстового ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад