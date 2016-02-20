В ответе прошу указать: 1. Стоимость за час 2. Опыт внедрения бизнес-процессов в Б24 (имеется или нет, по-желанию еще можете добавить примеры) 3. Вы студия или частный специалист (сотрудник студии) ...
Вордпресс
Внедрить в вордпресс страницу верстки с другим дизайном.
и провести ряд натсроек.
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