Настройка Бизнес-Процессов в CRM Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок116 просмотров

В ответе прошу указать: 

1. Стоимость за час 

2. Опыт внедрения бизнес-процессов в Б24 (имеется или нет, по-желанию еще можете добавить примеры) 

3. Вы студия или частный специалист (сотрудник студии) 

Требуется специалист который сможет настроить бизнес-процессы для нас. Начиная от опроса и составления схемы бизнес-процесса.  

Заканчивая адаптацией бизнес-процесса под логику Б24.  

Выбирать будем по опыту и стоимости часа. 

9 лет назад
mr_pozitiv
Илья 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров