Модуль меню для Joomla 3.x

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Завершен4 заявки439 просмотров

Необходим модуль вертикального меню для joomla пример тут; http://www.bodybuilding.com/fun/bbmaintrain.htm

Меню должно быть точно таким же как на скриншоте и функционировать оно должно точно так же, не ленитесь - зайдите на сайт, поклацайте, посмотрите что именно я хочу!

Если не уверены в своих силах - ПОЖАЛУЙСТА не тратьте свое и мое время.

Пишите сразу цену и сроки.

Joomla
9 лет назад
poilser
Илья 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

complite
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Быстро, качественно. Рекомендую!
Илья четко поставил задание, был всегда на связи, моментально оплатил работу. Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

complite
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад