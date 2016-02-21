Сайт на вордпрессе перенести на опенкарт 2

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Здравствуйте!

http://wordpress.vinagecko.net/t/cendo/product-category/bedroom/

Вот этот шаблон необходимо перенести на второй Опенкарт. Функционал по возможности должен быть такой же.

Фильтр должен редактироваться из админки.

В заявке указывайте цену и срок (хотя бы ориентировочно)

OpencartWordPress
9 лет назад
v38
41 год
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв(-1)

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