Доработка LiveStreet CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка95 просмотров

Срочно нужен программист для доработки плагинов Работа и Компании, согласно прототипа

А именно:

* фильтрация и поиск вакансий и резюме

* добавление дополнительных полей, поиск и фильтрация по ним

* помочь верстальщику с остальными мелочами по программированию, что бы завершить проект

Прототип g00p3i.axshare.com

Сайт sakharabota.ru

9 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров