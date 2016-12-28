Dimas-

Дмитрий Dimas-

 
29 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка и сопровождение сайтов на Joomla, WordPress, ModX и др. CMS

Работаю с CMS:

  • Joomla / предпочтение отдаю данной cms /
  • ModX
  • WordPress
WordPressJoomlaMODXСайт на Joomla
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Отзывы заказчиков
elgembaev
Даурен 
32 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Верстка, Wordpress
Благодарен за проект. Дмитрий ответственный специалист, отлично разбирается в wordpress. Всегда на связи. Правки реализуются оперативно. Качество работы на высоте. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
forest88
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Поправить загрузку изображений в вордпрессе
Все сделано качественно и в срок. Все пожелания учтены, спасибо.
Отличный заказчик. Четкая формулировка задачи, оплата в срок. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
GregoryG
46 летЧехия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Создание копии сайта под ключ (wordpress)
Честный человек и специалист. Это самое главное в любой профессии. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкая формулировка задачи, грамотно построенное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Panda676
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Улучшение скорости работы сайта на движке opencart
Все супер!
Отличный заказчик. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Доработать сайт на вордпресс
Отличная работа- быстро сделал, подробно объяснил, рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
26 отзывов
$10/час
#90