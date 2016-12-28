Разработка и сопровождение сайтов на Joomla, WordPress, ModX и др. CMS
Работаю с CMS:
- Joomla / предпочтение отдаю данной cms /
- ModX
- WordPress
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание модуля для joomla280 просмотров
- Верстка + установка на joomla346 просмотров
- Фото и видеосъемка326 просмотров
- Верстка + установка на joomla323 просмотра
- Лендинг пейдж. Аудит сайтов277 просмотров
- Курсы seo238 просмотров
- Курсы интернет-маркетинга195 просмотров
- Курсы photoshop189 просмотров
- Газовые котлы201 просмотр
- Ajax форма176 просмотров
- Ледибосс178 просмотров
- Спортивные трансляции222 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Благодарен за проект. Дмитрий ответственный специалист, отлично разбирается в wordpress. Всегда на связи. Правки реализуются оперативно. Качество работы на высоте. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!!!
$20
10 баллов
7 лет назад
Все сделано качественно и в срок. Все пожелания учтены, спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая формулировка задачи, оплата в срок. Рекомендую!!!
$75
10 баллов
7 лет назад
Честный человек и специалист. Это самое главное в любой профессии. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая формулировка задачи, грамотно построенное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!!!
$5
10 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую!!!
$30
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа- быстро сделал, подробно объяснил, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую
Системы управления (CMS)
26 отзывов
$10/час
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