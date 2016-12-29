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Создание копии сайта под ключ (wordpress)
Здравствуйте,
Имеется веб-сайт созданный на Wordpress со следующим функционалом:
1) 2 уровня доступа: Супер Админ, Агент
2) Агент регистрирует аккаунт, аккаунт активируется после подтверждения Супер Админа, Агент загружает фотографии на свой профиль и создает свою страницу, которая является пошаговым калькулятором.
3) Посетители страницы агента заполняют поля калькулятора (отвечая на 12 - 15 вопросов.
4) Заполненные данные сохраняюся в базе данных, агент может их видеть в своем аккаунте (в администраторской панели);
5) Супер Админ может видеть все данные внесенные на всех агентских формах.
Описанный выше функционал уже реализовано и запущен. Нужен второй такой-же сайт. меняются поля и кол-во вопросов и тп. По сути переделка. Дизайн готов.
Ждем Ваших ставок
Григорий
Выбранный исполнитель
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