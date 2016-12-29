Создание копии сайта под ключ (wordpress)

Здравствуйте,

Имеется веб-сайт созданный на Wordpress со следующим функционалом:

1) 2 уровня доступа: Супер Админ, Агент

2) Агент регистрирует аккаунт, аккаунт активируется после подтверждения Супер Админа, Агент загружает фотографии на свой профиль и создает свою страницу, которая является пошаговым калькулятором.

3) Посетители страницы агента заполняют поля калькулятора (отвечая на 12 - 15 вопросов.

4) Заполненные данные сохраняюся в базе данных, агент может их видеть в своем аккаунте (в администраторской панели);

5) Супер Админ может видеть все данные внесенные на всех агентских формах.

Описанный выше функционал уже реализовано и запущен. Нужен второй такой-же сайт. меняются поля и кол-во вопросов и тп. По сути переделка. Дизайн готов.

Ждем Ваших ставок

Григорий