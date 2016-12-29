Создание копии сайта под ключ (wordpress)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки166 просмотров

Здравствуйте,

Имеется веб-сайт созданный на Wordpress со следующим функционалом:

1) 2 уровня доступа: Супер Админ, Агент

2) Агент регистрирует аккаунт, аккаунт активируется после подтверждения Супер Админа, Агент загружает фотографии на свой профиль и создает свою страницу, которая является пошаговым калькулятором.

3) Посетители страницы агента заполняют поля калькулятора (отвечая на 12 - 15 вопросов.

4) Заполненные данные сохраняюся в базе данных, агент может их видеть в своем аккаунте (в администраторской панели);

5) Супер Админ может видеть все данные внесенные на всех агентских формах.

Описанный выше функционал уже реализовано и запущен. Нужен второй такой-же сайт. меняются поля и кол-во вопросов и тп. По сути переделка.  Дизайн готов.

Ждем Ваших ставок 

Григорий

WordPress
8 лет назад
GregoryG
47 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$75
14 дней
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Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад