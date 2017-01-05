Перенос сайта на Wordpress по имеющейся теме

Имеется готовая тема (agrovect . com) в Вордпрессе , надо

1. Перенести сайт с другой домейн с сохранением текущего внешнего вида и функционала.

2. Возможно потребуются небольшие изменения в дизайне - поменять цвета, ( программирование в WP не требуется.)

3. Добавить отдельный сайт на поддомене под языковую версию ( английский).

Пишите сроки , стоимость и опыт. Принимаются к рассмотрению только предложения от тех кто реально делал такие проекты.

Работа через скайп (голос и переписка).