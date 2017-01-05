Перенос сайта на Wordpress по имеющейся теме

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок11227 просмотров

Имеется готовая тема (agrovect . com) в Вордпрессе , надо

1. Перенести сайт с другой домейн  с сохранением текущего внешнего вида и функционала.

2. Возможно потребуются небольшие изменения в дизайне - поменять цвета, ( программирование в WP не требуется.)

3. Добавить отдельный сайт на поддомене под языковую версию ( английский). 

Пишите сроки , стоимость и опыт. Принимаются к рассмотрению только предложения от тех кто реально делал такие проекты.

Работа через скайп (голос и переписка).

WordPress
8 лет назад
alecon
55 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

fl29
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Антон сделал работу согласно ТЗ. Всегда на связи, готов помочь и разъяснить.
Андрей всю оплату произвел в срок!Только положительные впечатления от работы!

Заявки фрилансеров

fl29
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад