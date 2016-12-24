https://goo.gl/23aQXX Текущий сайт https://goo.gl/5rrf9Z Сохранить структуру
Добавить дополнительный тип цен в Woocommerce
1. Интернет-магазин работает на Woocommerce. Нужно добавить новый тип цен (напр. оптовые цены), чтобы посетитель, который укажет промокод на сайте - в общем каталоге видел свои цены, вместо стандартных. На данный тип цен можно также поставить цену со скидкой, чтобы на сайте она отобразилась, как цена зачеркнутая и показана цена со скидкой. (Товары на сайте "вариативные", т.е. есть одежда с разными размерами и по задумке Woocommerce на каждую вариацию нужно указывать свою цену).
2. Добавить возможность ввести промокод на сайте, как в корзине, только чтобы можно было из меню на любой странице его ввести и увидеть свои цены - делаем пункт меню, при клике на которые показывается всплывающее окно, в котором возможно указать промокод.
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