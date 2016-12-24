Добавить дополнительный тип цен в Woocommerce

1. Интернет-магазин работает на Woocommerce. Нужно добавить новый тип цен (напр. оптовые цены), чтобы посетитель, который укажет промокод на сайте - в общем каталоге видел свои цены, вместо стандартных. На данный тип цен можно также поставить цену со скидкой, чтобы на сайте она отобразилась, как цена зачеркнутая и показана цена со скидкой. (Товары на сайте "вариативные", т.е. есть одежда с разными размерами и по задумке Woocommerce на каждую вариацию нужно указывать свою цену).

2. Добавить возможность ввести промокод на сайте, как в корзине, только чтобы можно было из меню на любой странице его ввести и увидеть свои цены - делаем пункт меню, при клике на которые показывается всплывающее окно, в котором возможно указать промокод.