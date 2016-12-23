Настройка Bitrix24 (телефония, лиды, настройка прав)

Добрый день.

Ищу специалиста по Bitrix24 для поэтапной настройки. На сегодня имеются такие задачи:

1. Помощь в выборе телефонии (сейчас имеется Zadarma.com с переадресацией на мобильный номер Мегафон). Основное условие – безусловная переадресация на мобильный номер Мегафон (без задержек на лишние гудки). Пример как НЕ должно быть: текущая телефония Zadarma.com при входящем звонке при переадресации на номер Мегафон, менеджер слышит звонок на второй, а то и на третий гудок. Более того, при ответе "Здравствуйте, Такая-то компания" клиент слышит только часть фразы, слово здравствуйте пропадает. Т.е. соединение идет крайне долго. Задача чтобы переадресация приходила мгновенно, без каких-либо задержек.

2. Настройка входящих звонков на менеджера и автоматическая привязка звонка (лида) с конкретному менеджеру. Данный пункт относится к любым другим каналам (почта, формы на сайте и т.д.). На сегодня не смотря на настройки входящих звонков и назначенного ответственного менеджера, звонки по умолчанию приходят на администратора аккаунта.

3. Переадресация звонка в случае «не ответа» менеджера №1 на менеджера №2 на 3 гудок (возможна ли реализация сценария, если переадресация идет на мобильный номер?).

4. Настройка прав для менеджера, удаление лишней информации и настроек из аккаунта, которые не относятся к его функционалу. Подробнее по факту настройки.