Добрый день Есть проект religion.in.ua на DLE 7.0 и есть порезка нового дизайна. Необходимо обновить движок до последней версии DLE и натянуть готовую порезку на этот движек. Структура сайта полностью остается прежней ...
Добавить авторизацию через соцсети в JLex Review Joomla 2.5
Здравствуйте. В Joomla 2.5 установлен экстеншн JLex Review 3.5.7. Настроена штатная для экстеншна авторизация через Google и Twitter, авторизация через Facebook не удалась, ее требуется донастроить. Основная задача – добавить авторизацию через: VK, Яндекс, Mail.ru, OK, Microsoft и Instagram. Настраивать авторизацию вы можете через свои аккаунты в этих сетях, но итоговое внедрение должно быть с применением аккаунтов, которые я предоставлю. Дамп сайта или песочницу для работы организую.
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