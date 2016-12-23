Добавить авторизацию через соцсети в JLex Review Joomla 2.5

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Закрыт2 заявки88 просмотров

Здравствуйте. В Joomla 2.5 установлен экстеншн JLex Review 3.5.7. Настроена штатная для экстеншна авторизация через Google и Twitter, авторизация через Facebook не удалась, ее требуется донастроить. Основная задача – добавить авторизацию через: VK, Яндекс, Mail.ru, OK, Microsoft и Instagram. Настраивать авторизацию вы можете через свои аккаунты в этих сетях, но итоговое внедрение должно быть с применением аккаунтов, которые я предоставлю. Дамп сайта или песочницу для работы организую.

Joomla
8 лет назад
polyweb
Максим 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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