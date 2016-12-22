Нужно скорректировать артикулы на корректные в админке сайта (битрикс)

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка226 просмотров

Нужно скорректировать артикулы на корректные в админке сайта, не заходя в каждую карточку товара. Всего около 700 артикулов. Срок 3 дня (цена завязана на срок выполнения),  Выплата по факту корректно залитых остатков с артикулами, которые совпадают. Работа требует внимания и аккуратности. Корректные артикулы в эксель файле, легко копипастятся. Приступить к работе нужно завтра. По скайпу покажу, как делать. Сайт galatekstil.ru

8 лет назад
Imperatritca
Ольга 
59 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

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