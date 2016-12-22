Нужно скорректировать артикулы на корректные в админке сайта (битрикс)

Нужно скорректировать артикулы на корректные в админке сайта, не заходя в каждую карточку товара. Всего около 700 артикулов. Срок 3 дня (цена завязана на срок выполнения), Выплата по факту корректно залитых остатков с артикулами, которые совпадают. Работа требует внимания и аккуратности. Корректные артикулы в эксель файле, легко копипастятся. Приступить к работе нужно завтра. По скайпу покажу, как делать. Сайт galatekstil.ru