Имеется сайт на wordpress. Требуется создать прайс-лист который будет генериться автоматически, в зависимости от выбранных фильтров.
Перенести сайт на WordPress
Перенести лендинг на CMS WordPress с сохранением текущего внешнего вида и функционала
Сайт должен быть адаптивным (одинаково хорошо работать на всех устройствах)
Создать шаблон для внутренних страниц, которые будут повторять дизайн главной страницы (лендинга)
У внутренних страниц должна менятся шапка сайта, т.е: Для дел по земельному шапка должна иметь вид: Юрист по земельному праву, и т.д
Любой контент на главной, а также внутренних страницах, должен легко изменятся средствами WP или Visual Composer
Все ссылки в этом блоке должны вести на внутренние страницы, а не вызывать ajax форму захвата
Изображения находятся в приложенном документе.
Ссылка на лендинг: http://xn-----6kcca5begmevdhb0brr0q1a.xn--p1ai/
Цену и сроки пишите в комментарии к заданию
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